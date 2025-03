Handelskommissær Maros Sefcovic forventer at USAs president Donald Trump innfører toll mot EU på rundt 20 prosent i neste uke, skriver Financial Times.

Tollen vil gjelde for alle EU-land er beskjeden etter at Sefcovic på tirsdag møtte USAs handelsminister Howard Lutnick og handelsutsending Jamieson Greer i Washington.

Én av to EU-tjenestepersoner som skal ha blitt informert om samtalene skal ha advart sine amerikanske likesinnede om at 20 prosent toll på EU vil være «ødeleggende» for unionen. Et slikt tollnivå mot USA vil i så fall bli det høyeste noen gang siden EUs grunnleggere innførte en felles handelspolitikk sent på 1950-tallet.

– Et siste forsøk på å slippe

Sefcovic tok turen til USA denne uken i et siste forsøk på å unngå amerikansk toll, men tjenestepersonene karakteriserer ifølge avisen amerikansk side som urokkelig under møtene, og nådeløse i sine klager på EUs handelspolitikk.

Trump har erklært en «frigjøringsdag» 2. april i neste uke, da presidenten vil innføre sin gjengjeldelsestoll mot handelspartnere han mener har utnyttet lave amerikanske handelshindre for å oversvømme markedet.

En tjenesteperson i Det hvite hus opplyser overfor Financial Times likevel at «ingen endelige beslutninger er tatt» om hvilke gjensidige tollsatser som vil gjelde for USAs handelspartnere.

– Canada kommer til å ta regningen

– Begynnelsen, ikke slutten

Politico, som også har vært i kontakt med EU-diplomater, har også fått beskjed om at det er lite man kan gjøre for å slippe tollen. Samtidig er vurderingen at Trump-administrasjonen ser på neste ukes tollbeskjed som bare begynnelsen, og ikke slutten, på handelsforhandlingene.

Gjengjeldelsestollen ventes ifølge to av diplomatene å komme i form av en fast prosentsats for EU, beregnet ut fra handelsbarrierene unionen legger på amerikansk eksport – inkludert toll på varer og andre ikke-tollmessige barrierer. Disse kildene hevder at tollsatsen for EUs del kan bli så høy som 20 eller 25 prosent.

Tollen forventes å tre i kraft ved midnatt 3. april.