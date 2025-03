– Ingen land kan oppnå utvikling og velstand gjennom å innføre ekstra toll, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Guo Jiakun.

Trump har varslet 25 prosent toll på alle importerte biler fra 2. april, til protester både fra EU og Canada. Ifølge Det hvite hus er målet å stimulere amerikansk bilindustri.

En talsperson for Trump sier de sier de forventer å hente inn 100 milliarder dollar – over 1000 milliarder kroner – i inntekter som følge av tollen.

Det forutsetter i så fall at amerikanerne fortsetter å kjøpe importerte biler, til tross for at de koster 25 prosent mer.

USAs bilindustri har lenge sakket akterut sammenlignet med Kinas.

Kina produserte i 2024 over 31 millioner biler, over tre ganger som mange som ble produsert i USA.