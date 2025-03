Vedum mener det er viktigere enn noen gang å beholde statens våpenaksjer.

– De siste årene har vist at det er gull verdt at Norge har verdensledende forsvarsindustri. Det er utrolig viktig for europeisk sikkerhet. Ved at den norske staten er hovedeier, sikrer vi at vi helt og fullt har kontroll på selskapet, sier Sp-lederen.

Han peker også på tidspunktet forslaget om å selge Kongsberg-aksjer kom på.

– 2014 var akkurat da Russland annekterte Krim. Jeg synes det var helt historieløst å selge våpenaksjer med et sånt bakteppe, og derfor klarte vi å stoppe det.

Slår tilbake

Til slutt kommer Sp-lederen med et stikk mot Listhaug, som mente det var «vanvittig» at Ap-Sp-regjeringen kjøpte landbrukseiendommen Meraker Brug i 2022.

– Det er et landareal som er to og en halv gang Oslos fylke, som vi kjøpte for 2,6 milliarder kroner. Hvis du tar det vi hadde tapt dersom Listhaug hadde fått viljen sin for Kongsberg-salg, så er det over 16 ganger så mye som vi kjøpte Meraker Brug for. Det hadde vært et enorm tap for det norske samfunnet, sier han.

Frp er ikke videre imponert over kritikken fra Vedum og mener han bør gå stille i dørene.

– Er det en mann som bør være musestille når det kommer til å kritisere andre partiers økonomiske politikk, så er det Vedum, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.

– Hans ettermæle som finansminister vil være at han styrte norsk finanspolitikk på uforutsigbart vis i en svært krevende dyrtid og hvis svar på utfordringene var å øke skattene med over 27 milliarder kroner og skremme kapital og kompetanse ut av landet, sier Limi.

Skammer seg ikke

Limi mener Frp ikke har noe skamme seg over når det gjelder Kongsberg Gruppen.

– Vi gikk ikke inn for et nedsalg tilbake i 2014. At staten nå har en pen gevinst på aksjene, er selvsagt hyggelig, men enda viktigere er det med statlig kontroll og bidrag til nødvendig finansiering i et selskap som er svært viktig for norsk og europeisk sikkerhet, sier han.

NTB har også forelagt kritikken for Høyre, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.