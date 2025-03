Italias statsminister Giorgia Meloni har snakket med Financial Times, i sitt første intervju med en utenlandsk avis siden innsettelsen i 2022. På avisens spørsmål om hun står overfor et valg mellom Europa og USA, avviser Meloni tanken som «barnslig» og «overfladisk.»

– Det er i alles interesse å overvinne spenningene, og enkelte europeiske ledere har reagert litt for politisk på Trump. Jeg ser ikke på ham som en motstander, men vil fortsette å respektere Italias fremste allierte, sier hun.

– Jeg står selvfølgelig nærmere Trump enn mange andre, men forstår en leder som forsvarer sine nasjonale interesser. Jeg forsvarer mine, fortsetter lederen for det italienske ytre høyre-partiet «Italias brødre.»

Proteksjonisme

I intervjuet som fant sted bare timer før Trump annonserte sin nye 25 prosents toll på biler, påpekte Meloni overfor Financial Times at USA lenge har utviklet en stadig mer proteksjonistisk agenda.

– Dette inkluderer Joe Bidens «Inflation Reduction Act.» Tror du virkelig proteksjonisme i USA ble oppfunnet av Donald Trump? spør hun.

Statsministeren hevder overfor avisen at de samlede tollnivåene mellom USA og Europa er omtrent like, men erkjenner at høye satser på enkeltvarer er en kilde til friksjon.

– Det er dette vi må jobbe med for å finne en god, felles løsning. Men det er ikke lett for EU å konkurrere med noen som kan utstede 100 presidentordrer på én dag, sier hun.

– Fisken råtner først på hodet

Enig med Vance

Financial Times understreker at Meloni – i motsetning til andre europeiske ledere på ytre høyre – har vært en sterk støttespiller for Ukraina etter Russlands invasjon i februar 2022. Samtidig har hun holdt en lav profil der andre europeiske ledere har reagert med raseri på angrep fra Trump-administrasjonen.

Visepresident JD Vance har vært særlig krass i sin kritikk av Europa, som han mener har forlatt sin forpliktelse til ytringsfrihet og demokrati.

– Jeg må si at jeg er enig. Jeg har sagt dette i årevis. Europa har på en måte mistet seg selv, sier Meloni.