Russlands forsvarsdepartement hevder at Ukraina fra torsdag til fredag angrep en gasstasjon i Kursk og flere kraftanlegg i Belgorod, og at de forsøkte å angripe et oljeraffineri i Saratov.

Ukraina hevdet tidligere i uka at Russland hadde sendt droner mot flere mål i Ukraina, og fredag melder Ukrainas statlige energiselskap Naftogaz at flere gassanlegg er skadet i nye angrep.

– De siste artilleriangrepene er ikke bare et angrep mot infrastrukturen vår, men et forsøk på å undergrave landets energistabilitet. Våre eksperter jobber allerede med etterspillet og med å vurdere skaden, sier Naftogaz-sjef Roman Tsjumak i en uttalelse.

De angivelige angrepene kommer etter at USA tirsdag kunngjorde at det er inngått separate avtaler med Ukraina og Russland om å stanse angrep mot energianlegg i 30 dager og sikre trygg skipsfart i Svartehavet. Samtidig gikk USA med på å oppheve noen av sanksjonene mot Russland.