Det Donald Trump omtaler som «frigjøringsdagen», 2. april, er rett rundt hjørnet. Det er da han planlegger å innføre gjensidige tollsatser.

Ifølge administrasjonen vil planen innebære at alle land som har toll på amerikanske varer, får tilsvarende satser i retur. Også land med andre handelshindringer, som merverdiavgift, kan bli rammet av nye avgifter.

Nå sier Trump at han er åpen åpen for å inngå avtaler med land som ønsker å unngå amerikanske tollsatser, men at forhandlingene først kan starte etter 2. april. Det skrev Reuters natt til lørdag.

Ifølge nyhetsbyrået har blant annet Storbritannia tatt kontakt med USA for å forsøke å få til avtaler for å unngå toll.

«De vil inngå avtaler. Det er mulig hvis vi får noe igjen for det» sa Trump om saken.

Kan komme EU-toll

Will Scharf, rådgiver i Det hvite hus under Donald Trump, har bekreftet at de nye tollsatsene kommer i tillegg til satsene som allerede finnes, og vil gi USA over 100 milliarder dollar i nye årlige inntekter.

I tillegg til ny toll på biler, legemidler, tømmer og halvledere , venter handelskommissær Maros Sefcovic at USAs president Donald Trump innfører toll mot EU på rundt 20 prosent i neste uke.

Et slikt tollnivå mot USA vil i så fall bli det høyeste noen gang siden EUs grunnleggere innførte en felles handelspolitikk sent på 1950-tallet.