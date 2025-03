USAs forsvarsminister sparker ansatte

USAs forsvarsminister Pete Hegseth har ifølge en pressemelding signert et notat med mål om å redusere den sivile arbeidsstyrken i forsvarsdepartementet for å kutte offentlige utgifter.

«Den samlede effekten vil være en reduksjon i antallet sivile fulltidsstillinger,» kommer det frem i pressemeldingen lørdag, med henvisning til notatet Hegseth signerte på fredag.

Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse, for departementet kunngjorde i februar at det hadde planer om å si opp mellom 5 og 8 prosent av den sivile arbeidsstyrken som ledd i planen om å kudde statlige utgifter.

Departementet har om lag 950.000 sivilt ansatte, som betyr at opptil 76.000 kan miste jobben.

Notatet fra fredag spesifiserte ifølge dagens pressemelding ikke et konkret mål i prosent for oppsigelsene i departementet.

I notatet ber Hegseth om iverksettelse et utsatt oppsigelsesprogram og at det tilbys frivillig førtidspensjonering til kvalifiserte ansatte. Han skal også ha gitt beskjed til lederne i forsvarsdepartementet om å sende ham et «forslag til fremtidig organisasjonskart» for sine respektive avdelinger innen 11. april.