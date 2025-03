WHO-sjefen varsler dramatiske kutt

Ifølge et internt notat Reuters har fått adgang til foreslås det å kutte WHOs budsjett med over 20 prosent.

Trump har trukket USA ut av WHO, i protest mot måten organisasjonen håndterte covid-19-pandemien på. Dette får store følger ettersom USA har finansiert rundt 18 prosent av budsjettet.

– USAs kunngjøring, kombinert med at noen land nylig har kuttet i bistanden for i stedet å finansiere økte forsvarsutgifter, har gjort situasjonen vår mye mer akutt, heter det i notatet fra WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les også Nytt utbrudd av fugleinfluensa For første gang siden 2017 er H7N9-fugleinfluensa registrert i USA. Det er et separat virus fra fugleinfluensaen H5N1, som har sendt eggprisene i USA til værs den siste tiden.

Inntektstap

Ifølge ham ligger WHO an til et inntektstap på over 6 milliarder kroner i år.

Tedros foreslår derfor å kutte budsjettet for 2026–27 med 21 prosent til 44 milliarder kroner.

WHOs styre foreslo så sent som i februar et budsjett på drøyt 51 milliarder kroner.

– Til tross for våre beste anstrengelser, har vi ikke lenger noe annet valg enn å redusere omfanget av vårt arbeid og arbeidsstyrke, heter det i notatet fra Tedros.

Han foreslår å kutte i antallet stillinger ved hovedkvarteret i Genève, men alle regioner og nivåer vil bli rammet av nedbemanningen.

WHO har ifølge notatet 9.473 ansatte, og mer enn hver fjerde jobber i Genève.