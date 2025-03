Brasil vil forhandle om Trump-toll

Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva har ifølge Bloomberg sagt at landets første forsvarslinje mot Donald Trumps tollsatser vil være forhandlinger, snarere enn umiddelbar gjengjeldelse.

Lula kommenterte tidligere denne uken at han ville vurdere å anke til Verdens handelsorganisasjon (WTO) eller innføre ekstra toll på amerikanske produkter hvis Brasil blir rammet av Trumps nye runde med tollsatser, som er ventet å bli kunngjort 2. april.

«Før vi begynner en kamp for gjensidighet, eller en kamp i WTO, bør vi bruke alle ordene i ordboken vår for å etablere frihandel med USA. Historisk sett har USA alltid vært viktig for Brasil», kommenterte han ifølge Bloomberg under en pressekonferanse i Vietnam, hvor han er på statsbesøk.

Han skal videre ha trukket frem at dersom forhandlingene med USA eller via handelsorganisasjonen ikke løser konflikten, vil han ha sin fulle rett til å innføre gjensidige tiltak mot USA.

Han gjentok at Trumps handelspolitikk kan påvirke inflasjonen og rentenivået i USA. Lula beklaget seg også over «hvordan USA får Trump til å fremstå som verdens politimester.»

Han roste imidlertid Trumps innsats for å få slutt på krigen mellom Ukraina og Russland. «Jeg må si at på dette området er Trump på rett spor,» skal han ha sagt.