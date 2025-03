USA skal ifølge CNBC angivelig ha advart selskaper over hele EU om å etterleve president Donald Trumps forbud mot DEI-programmer (Diversity, Equity, Inclusion).

Amerikanske myndigheter skal ha sendt brev til flere selskaper i Europa som har statlige kontrakter med USA, der de advares om at de må etterleve presidentordren om å forby DEI-programmer dersom de ønsker å beholde kontraktene.

Ifølge CNBC lyder brevene: «Kontrakthavende for utenriksdepartementet må bekrefte at de ikke driver noen programmer som fremmer DEI i strid med gjeldende antidiskrimineringslover, og erkjenne at en slik bekreftelse er vesentlig for myndighetenes beslutning om utbetaling, og derfor underlagt False Claims Act.»

Brevene, som ble delt ut av amerikanske ambassader i EU, skal også ha inneholdt et spørreskjema der selskapene ble pålagt å bekrefte at de etterlever føderale antidiskrimineringslover.

Selskaper som potensielt kan bli berørt av kravene er aktører innen luftfart og forsvar, konsulentvirksomhet og infrastruktur.

Det franske finansdepartementet har ifølge CNBC uttrykt bekymring over USAs fremgangsmåte, og uttaler at verdiene som kommer til uttrykk ikke samsvarer med Frankrikes.