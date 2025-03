Vedum gjenvalgt som Sp-leder

– Tusen takk for tilliten, sier Vedum i en tale til landsmøtet i Haugesund lørdag ettermiddag.

Han ble valgt til stående trampeklapp av partiet.

Vedum sier at han er klar for å føre valgkamp fram mot valget til høsten.

– Det er en glede å være lagleder, og sammen skal vi vinne til høsten, sier han.

Takker for tilliten

Landsmøtet valgte å følge innstillingen fra valgkomiteen da de valgte nytt sentralstyre.

De to nye nestlederne satt begge i regjering fram til Senterpartiet valgte å forlate den i februar.

– Jeg takker for tilliten og ser jeg fram til å arbeide for å sikre Senterpartiet en fortsatt sentral plass i norsk politikk. Det er viktig å styrke næringsliv og verdiskaping i hele landet, og å fortsette arbeidet med å trygge Norge, sier Gram, som er tidligere forsvarsminister i en pressemelding etter valget.

Toppe var barne- og familieminister fram til Senterpartiets exit.

– Jeg er svært takknemlig for tilliten jeg har fått og ser fram til å jobbe tett sammen med Trygve og Bjørn Arild for å løfte Senterpartiet og vår politikk for rettferdig fordeling, bærekraftig forvaltning og folkestyre, sier hun en pressemelding.

Flere nye sentralstyremedlemmer

I tillegg til ledertrioen skal følgende personer sitte i sentralstyret fram til 2027:

Gro-Anita Mykjåland, Agder (Gjenvalg)

Ivar B. Prestbakmo, Troms (Gjenvalg)

Christian Anton Smedshaug, Akershus (Gjenvalg)

Heidi Holmgren, Finnmark (Ny)

Åslaug Sem-Jacobsen, Telemark (Ny)

Erling Sande, Sogn og Fjordane (Ny)

Tidligere justisministere Emilie Enger Mehl (Sp) er valgt inn som første vararepresentant.

I forkant av landsmøtet var det krefter i partiet som ønsket henne inn i partiledelsen, men hun ble ikke fremmet som kandidat.

Hun kommer fra samme fylke som partileder Vedum, nemlig Hedmark, noe som kunne ha gitt en større geografisk ubalanse hvis hun gikk inn i ledelsen.