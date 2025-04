Nullvekstmålet må skrotes

Frank Sve. Foto: Stortinget

I 2012 vedtok Stortinget klimaforliket, som inneholdt nullvekstmålet for å kutte globale og lokale utslipp i og rundt de store byene. Den gangen var cirka 3 prosent av de nyregistrerte bilene elbiler. I januar utgjorde elbilene 96 prosent av nybilsalget.

Siden nullvekstmålet ble vedtatt, har bompengene eksplodert i de store byene. Bare i Oslo skal det de neste 20 årene kreves inn over 93 milliarder kroner, som skal brukes på å finansiere kollektivtrafikk, sykkelfelt og gange.

De neste fire årene skal det fordeles 35,17 milliarder kroner i byvekstavtalen for Osloregionen. Bompengene står for 17 av disse milliardene, mens Oslo og Akershus betaler 1,7 milliarder kroner. Altså bærer hovedstadsregionen selv under 5 prosent av de astronomiske kostnadene, men det er i stor grad Oslo og Akershus som prioriterer pengene. På tross av dette presterte samferdselsbyråd å si at hun ikke kjenner til noen prosesser som er mer demokratiske enn forhandlingene om Oslopakke 3.

Nullvekstmålet fremstår ikke som noe annet enn et politisk skinnargument for stadig å øke bompengene i og rundt de store byene

Når man prioriterer med andres penger, går økonomistyringen ofte over styr. I Oslo ble Fornebubanen vedtatt i 2013 , blant annet på bakgrunn av en utredning gjort av Ruter som anslo kostnadene til 4,5 milliarder kroner (2009-kroner). Dette tilsvarer under 6,6 milliarder 2024-kroner.

Samferdselsbyråd Marit Vea (V) sa selv til NRK for tre år siden at «her er vi vitne til et prosjekt der taksameteret tilsynelatende løper helt løpsk» , og vurderte å skrote prosjektet , mens Høyres gruppeleder i bystyret så sent som i 2022 sa til NRK at de ikke kunne utelukke mistillitsforslag mot daværende samferdselsbyråd på grunn av kostnadsoverskridelsene.

Løsningen ble at man fortsatte, på tross av at prosjektet vil koste mellom 20 og 30 milliarder kroner. Regningen sendes i stor grad til bilistene.

Bilen er ikke et luksusvalg, men et nødvendighetsgode for å komme seg på jobb, handle mat eller hente barna – selv i og rundt de største byene våre. Likevel holder vi oss med et mål som tar sikte på å tvinge trafikanter over på alternativer som i realiteten ikke eksisterer eller som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De stadig økende bompakkene tilknyttet byvekstavtalene bidrar ikke til å styrke legitimiteten for miljøpolitiske tiltak. I stedet kan de skape frustrasjon og mistillit.

I takt med at personbilparken blir grønnere og grønnere, bør vi ta en ny diskusjon om grønne kollektivløsninger. I teknologiutvalgets rapport fra 2019 het det at «hensynet til klimagassutslipp ikke lenger vil være et relevant hensyn i valget mellom ulike infrastrukturløsninger for landtransport, altså vei og bane».