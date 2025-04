Trump «bryr seg ikke» om biler blir dyrere med toll

Det har kommet meldinger om at Trump hadde truet sjefene i bilindustrien med represalier dersom det kommer et prishopp når importerte biler ilegges 25 prosent toll. Lørdag sier han imidlertid til NBC News at økte priser vil være til hjelp for amerikanske produsenter.

– Jeg bryr meg overhodet ikke. Jeg håper de setter opp prisene, for om de gjør det, kommer folk til å kjøpe amerikanskproduserte biler. Vi har nok å ta av, sier presidenten.

Trump varslet den nye biltollen torsdag. Den skal omfatte alle biler produsert utenfor USA og trer i kraft 3. april. For at embetsverket skal få oversikt over hvordan forsyningslinjer på tvers av landegrensene skal håndteres, blir tollen utsatt for bildeler som er omfattet av handelsavtalen USA har med Mexico og Canada.

Målet med den nye tollen er å gi amerikansk bilproduksjon et løft, og ifølge Trump kommer den til å redde landets bilindustri. Eksperter advarer imidlertid om at den nye tollen kommer til å ramme amerikanske forbrukere, og aksjemarkedet har svart med å sende bilaksjer ned.

På spørsmål om hva budskapet hans er til bekymrede bilindustritopper, svarer Trump:

– Budskapet er «gratulerer». Dersom du lager bilene dine i USA, kommer du til å tjene masse penger.