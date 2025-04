Japan, Kina og Sør-Korea enige om å styrke frihandelen

De tre landenes industriministre møttes i helgen i Sør-Koreas hovedstad Seoul. I en felles uttalelse søndag sier de at de ønsker å øke tempoet i forhandlingene om en omfattende frihandelsavtale, og at de er enige om å skape «et forutsigbart handels- og investeringsklima».

Ministrene sier også at de må komme med felles svar på globale utfordringer de har til felles.

– Dagens økonomi og handelsklima preges av økende fragmentering av verdensøkonomien, sier de.

USAs president Donald Trump har nylig lagt til biler og bildeler produsert utenfor landegrensene, på listen over varer som skal ilegges toll ved import til USA. Han har også sagt at tollen kan skreddersys for hver enkelt handelspartner for å rette opp i det han mener er urettferdig handelspraksis.

Både Sør-Korea og Japan er store bileksportører, og Kina har også blitt hardt rammet av Trumps iver etter å innføre nye tollsatser.