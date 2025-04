Trump har spilt golf med Finlands president – vil kjøpe isbrytere

I et innlegg i sitt sosiale medie Truth Social skryter Trump av Stubbs golfegenskaper og legger ved et bilde av de to med brede smil på golfbanen.

Trump skriver videre at både han og Stubb ser fram til å styrke forholdet mellom USA og Finland, deriblant med kjøp og utvikling av et stort antall isbrytere, «som USA sårt trenger».

Trump avslutter innlegget med å skrive følgende:

– President Stubb sa til meg, i det sterkeste ordelag, at USA er sterk og tilbake igjen. Jeg er enig!

Stubbs kontor sier i en mer nøktern uttalelse at den finske presidentens besøk til Mar-a-Lago var av uformell karakter, men at de to diskuterte bilaterale forbindelser samt utenrikspolitiske saker, og da spesielt Ukraina.

I forkant av Florida-besøket sa Stubb at han håpet å få spilt golf med Trump. Han sa også at isbryter-diplomatiet kan bidra til at Finland bevarer et godt forhold til USA.

Finland er verdens ledende produsent av isbrytere. Om lag 80 prosent av skipene som er i drift i dag, er designet av finske selskaper, og om lag 60 prosent av dem er bygget på finske verft.