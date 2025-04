En våpenhvile i Ukraina vil drastisk øke sikkerhetsrisikoen i Estland, Latvia og Litauen, skriver Financial Times (FT).

Ifølge landenes forsvarsministre vil en våpenhvile gi russland tid til å ruste opp og flytte flere soldater mot Baltikum.

De baltiske landene trekker frem at Russland allerede har planer om å øke den militære tilstedeværelsen i regionen.

– Vi forstår alle at når krigen stopper i Ukraina, så vil Russland kunne flytte tropper ganske raskt. Det betyr også at trusselnivået vil øke betydelig og raskt, sier Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til FT.

Forsvarsminister Dovilė Šakalienė i Litauen deler hans syn.

– La oss ikke inbille oss noe her. La oss ikke lyve for oss selv, at Russland er ferdige etter Ukraina. Russland vil bruke tiden etter en våpenhvile til å øke landets militære styrker. De har allerede en stor hær med kamperfaring, som kommer til å bli enda større, sier hun.

Trump-administrasjonen har ført samtaler med både Russland og Ukraina for å prøve å sette i stand en våpenhvile. En fullstendig våpenhvile er fortsatt langt unna, skriver FT.

Avisen skriver at dersom man får på plass en full våpenhvile vil det kunne gi Russland muligheten til å fullføre landets planer fra 2022 om å stable på plass en hær på 1,5 millioner soldater, samt opprette nye militære enheter i nord, inkludert en dobling av militær tilstedeværelse nær Finnland og de baltiske landene.

Av de rundt 600.000 russiske soldatene som er estimert å være i Ukraina, mener Pevkur at rundt 300.000 soldater vil kunne bli flyttet til andre områder.

– Disse mennene vil ikke returnere til Russland for å drive med jordbruk eller annet, fordi lønnen de får i militæret er 5-10 ganger høyere enn de ville fått hjemme, sier han.