Senterpartiet går inn for minst tre prosent av BNP til forsvar

– En mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon krever forsvarsevne og forsvarsvilje. Derfor er det viktig for Norge at Senterpartiet i dag vedtok at vi må forplikte oss til å bruke minimum tre prosent av BNP på forsvaret vårt, sier Bjørn Arild Gram i Senterpartiet.

Han ble lørdag valgt til ny nestleder i partiet, og var forsvarsminister fram til Sp gikk ut av regjeringen.

Gram mener en økning av forsvarsbudsjettet vil styrke norsk beredskap og sikre Norges rolle som en pålitelig partner i Nato. Vedtaket skal imøtekomme de ventede forpliktelsene om at Nato-landene må øke bidragene sine.

Landsmøtet i Senterpartiet i Haugesund avsluttes søndag.