Trump i nytt intervju: – Vi kommer til å få Grønland

– Vi kommer til å få Grønland. Ja, 100 prosent sikkert, sier Trump i intervjuet med NBC News.

Han tilføyer at det er gode muligheter for at dette kan skje uten bruk av militærmakt, men at han ikke vil utelukke noe.

På spørsmål om hvilket budskap dette ville sende til Russland og resten av verden, sier Trump:

– Jeg tenker egentlig ikke på det. Det bryr meg ikke. Grønland er noe helt annet, veldig annerledes. Det handler om internasjonal fred. Det handler om internasjonal sikkerhet og styrke, sier han.

– Man har skip som seiler utenfor Grønland fra Russland, fra Kina og fra mange andre steder. Og vi kommer ikke til å tillate noe som skader verden eller USA, legger han til.