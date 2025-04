Vil styrke handel etter Trump-toll

Sør-Korea, Kina og Japan har gjennomført handelssamtaler for første gang på fem år, ifølge Reuters. Årsaken er at landene ønsker å bedre fasilitere for handel mellom hverandre, som følge av toll fra president Donald Trump.

Handelsministrene i de tre landene ble enige om å samarbeide tett om ytterligere samtaler rundt en frihandelsavtale.

– Det er nødvendig å styrke implementeringen av RCEP, hvor alle tre landene har deltatt, samt lage et rammeverk for mer handelssamarbeid mellom de tre landene, sier Sør-Koreas handelsminister, Ahn Duk-geun.

Møtet blant handelsministrene skjer i forkant av Trumps mye omtalte «liberation day», hvor det ventes at han vil legge frem flere toller.

Både Sør-Korea, Kina og Japan er store handelspartnere av USA. Det har likevel vært en del uenighet mellom landene, blant annet over Japans utslipp av vann fra Fukushima-reaktoren, noe som førte til at Kina stoppet all import av japansk sjømat.

Ifølge Reuters har ikke landene kommet noe videre med en frihandelsavtale, etter at de første samtalene startet i 2012.

Trump annonserte tidligere denne uken at han vil innføre 25 prosent toll på import av biler, noe som vil kunne treffe bilprodusenter i Asia.

Sør-Korea og Japan er henholdvis nest of tredje største eksportør av biler til USA, skriver Reuters.