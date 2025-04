– Mange vil at jeg skal gjøre det, hevder Trump i et telefonintervju med NBC.

Han sier samtidig at han er fokusert på nåtiden, men at han «ikke tuller».

Det 22. tillegget i den amerikanske grunnloven utelukker at presidenten kan gjenvelges mer enn én gang. Når hans andre periode utløper 20. januar 2029, er det direkte grunnlovsstridig for Trump å fortsette i jobben.

– Det er måter man kan gjøre det på, hevder Trump, ifølge Reuters uten å utdype.

Han har flere ganger tidligere uttalt at han vil stille til en tredje periode, både spøkefullt og mer alvorlig.

Trump er den andre presidenten i USAs historie som er valgt til to separate perioder med opphold imellom. Da 78-åringen ble tatt i ed 20. januar i år ble han den eldste personen i amerikansk historie til å innta embetet. Trump fyller 79 år i juni.

Et grunnlovstillegg fra 1951 begrenser antall perioder til to. Det kom delvis som en reaksjon på at Franklin D. Roosevelt ble valgt til hele fire perioder og satt fra 1933 til 1945, lenger enn noen annen amerikansk president før eller siden. Han døde tidlig i den fjerde perioden.

Grunnlovsendringer krever en omfattende prosess i USA: To tredeler av Kongressen må stemme for, samt at tre firedeler av delstatene må godkjenne endringen.