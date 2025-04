Trump har tidligere varslet at han vil innføre straffetoll mot en rekke land fra 2. april – en dag han har kalt «frigjøringsdagen».

– En starter med alle land, sa han til journalister søndag.

– I hovedsak alle landene vi snakker om, la han til.

Trump har sagt at han vil innføre en rekke gjensidige tollsatser mot nasjoner som krever avgifter på amerikanske eksportvarer, og han lover å matche disse landenes toll.

Det hvite hus' økonomiske rådgiver Kevin Hassett sa nylig til Fox Business at Trump-administrasjonens mål med tollen ville være de 10 til 15 landene som USA har størst handelsunderskudd med.

Trump har allerede innført toll på aluminium, stål og biler, samt økt tollen på alle varer fra Kina. Trump ser på toll som en måte å beskytte den innenlandske økonomien mot det han mener er urettferdig global konkurranse og som et forhandlingskort for bedre vilkår for USA.

Det er imidlertid bekymringer for at en handelskrig kan skape uro i markedene og frykt for en resesjon i USA.

I forrige uke antydet presidenten at han kanskje ville nedskalere sine gjensidige tollplaner, muligens ved å innføre toll som i noen tilfeller har lavere satser enn det andre land krever av USA.

Oversikten over Trumps tollmur – Biltoll trer i kraft torsdag

3. april: Trump varslede toll på bilimport trer i kraft. Den er på 25 prosent og gjelder både biler og bildeler. Målet er å få bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA og skape flere arbeidsplasser.

Tyskland og Frankrike, med bilprodusenter som Volkswagen, Mercedes, Renault og Stellantis, har varslet mottiltak fra EU, mens Japan og Canada fortsatt er i tenkeboksen.

Trump har truet med at både EU og Canada blir rammet av enda høyere toll hvis de samarbeider for å «skade USA økonomisk».

Innført toll

4. mars: USA øker tollsatsen på kinesiske varer, deriblant plast, tekstiler og datakomponenter, fra 10 til 20 prosent. USAs mål er å minske handelsunderskuddet med Kina.

Kina svarer med å innføre en ekstratoll på mellom 10 og 15 prosent på amerikanske jordbruksprodukter, som kylling, hvete, mais, bomull og svinekjøtt. I tillegg innfører Kina straffetiltak mot en rekke amerikanske selskaper som har solgt våpen til Taiwan.

12. mars: USA innfører 25 prosents toll på stål og aluminium fra alle land. Målet er å beskytte USAs stålindustri mot økt konkurranse utenfra, spesielt fra Asia, samt øke produksjonen i USA. USA importerer i dag halvparten av stålet og aluminiumen som brukes i amerikansk industri. De største eksportørene er Canada, Brasil og EU.