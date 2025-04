Stadig flere tyske politikere tar til orde for at EU letter på sanksjonene mot Russland. Den foreløpig siste i rekken er den sentrale CDU-skikkelsen Michael Kretschmer, ministerpresident i delstaten Sachsen og altså partifelle av Tysklands påtroppende forbundskansler Friedrich Merz.

VIL HA RUSSISK LETTELSE: CDU-politiker Michael Kretschmer. Foto: NTB

– Bør være mulig å diskutere

– Det at ledere i Tyskland og Europa insisterer på å opprettholde straffetiltakene mot Moskva er fullstendig utdatert, og passer overhodet ikke med det amerikanerne gjør akkurat nå. Når du innser du svekker deg selv mer enn motstanderen din, da må du tenke over om alt dette virkelig er riktig, sa Kretschmer til nyhetsbyrået DPA søndag, i sitater gjengitt av Financial Times.

Avisen karakteriserer Sachsen som en delstat hvor ytre høyre- og venstrepartier anklaget for å sympatisere med Russlands president Vladimir Putin står sterkt.

– Det burde være mulig å diskutere kontinuerlig hvilke av sanksjonene som kan være mer skadelige for oss enn for Russland. Men det skjer ikke, fortsatte Kretschmer.

KRITISK: Parlamentarisk leder for De Grønne, Britta Hasselmann. Foto: NTB

Skarp kritikk fra De Grønne

Ministerpresidenten i Sachsen blir møtt med skarp kritikk fra parlamentarisk leder Britta Hasselmann i De Grønne, en sterk støttespiller for Ukraina.

– Mens Putin fortsetter å kaste bomber over Ukraina, smisker han igjen for krigshisseren, sa hun ifølge Der Spiegel til DPA søndag.

Hasselmann ga også påtroppende kansler Merz beskjed om å slå ned på sine «Putin-venner.»

– Merz og CDU-ledelsen kan ikke lenger unngå spørsmålet, og må ta et klart standpunkt til gjenopplivingen av Moskva-forbindelsen. Tiden for å tie er over, fortsatte hun.

SPD-politiker henger seg på

Blant andre tyske politikere som har tatt til orde for å gjenopprette økonomiske bånd med Moskva er CDUs Thomas Bareiss. Da oppslagene kom om en mulig gjenåpning av rørledningen Nord Stream 2, reagerte han ifølge det tyske nyhetsbyrået med å skrive et LinkedIn-innlegg der han roste «hvor forretningsorienterte våre amerikanske venner er.»

Høytstående medlemmer av CDUs mulige regjeringspartner SPD har også luftet en mulig normalisering av Tysklands handelsforbindelser med Russland om en fredsavtale i Ukraina faller på plass –inkludert handel med olje og gass.

– Jeg tror virkelig økonomiske relasjoner også kan bidra til å forbedre forholdet mellom Europa og Russland generelt, sa Dietmar Woidke, statsminister i delstaten Brandenburg.