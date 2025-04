Svake oljepriser legger press på Saudi-Arabia og det enorme investeringsprogrammet Vision 2030, som skal gjøre kongedømmet mindre avhengig av oljeinntekter.

– Et kraftigere og vedvarende oljeprisfall vil kreve en dypere innstramning i offentlige utgifter for å begrense underskuddet og veksten i statsgjelden. Det vil sannsynligvis også gi ytterligere justeringer og revurderinger av investeringene utenfor statsbudsjettet, sier sjeføkonom Monica Malik hos Abu Dhabi Commercial Bank til Financial Times.

Hun mener Saudi-Arabia sannsynligvis må kutte utgiftene mer enn 2025-prognosen på 3,7 prosent, og viser til at oljepriser rundt 70 dollar pr. fat er langt under det kongedømmet trenger for å balansere budsjettet – et budsjett som også lider av at Saudi Aramco kutter i utbyttene.

Brent-olje for juni-levering står mandag i 73,19 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står i 69,80 dollar pr. fat.

Tidsfristene er stramme

Regjeringen budsjetterte sent i fjor med inntekter på 315 milliarder dollar og utgifter på 342 milliarder dollar i år – og dermed et underskudd på 26-27 milliarder dollar for kongedømmet som ifølge avisen allerede er den største utstederen av gjeld i fremvoksende markeder i år.

Flere Vision 2030-prosjekter, deriblant den futuristiske byen Neom, har vært gjenstand for kutt og utsettelser. Det passer dårlig ettersom Saudi-Arabia går stramme tidsfrister i møte som arrangør av asiatiske vinterleker i 2029, Expo 2030 og fotball-VM i 2034. Blant annet skal rundt ti stadioner bygges.

Dårlig passer det også at kongedømmet, sammen med syv andre medlemmer i Opec+, i morgen vil begynne å reversere noen av produksjonskuttene satt ut i livet gjennom de tre siste årene. Kilder med kjennskap til regjeringens tankegang opplyser til Financial Times at Saudi-Arabia er lei av å ta den største kuttbyrden, samtidig andre Opec+-land ikke etterlever sine forpliktelser.

Lave oljepriser lenger

Dette øker sannsynligheten for en lengre periode med lave oljepriser – noe prins Mohammed bin Salman og hans regime skal være forberedt på, fortsetter avisen, som også påpeker at tradere flest forventer at oljen vil handles på dagens nivå eller lavere ut 2025.

– Det avgjørende for Saudi-Arabia er ikke dagens oljepriser, men hvor oljeprisene stabiliserer seg over tid og hva som skjer med produksjonen. Ikke-oljebaserte inntekter har økt, men utgiftene har økt enda raskere mens kongedømmet har trappet opp sine utviklingsplaner, sier sjeføkonom for EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) i HSBC, Simon Williams.

Ifølge sjeføkonomen er kongedømmet dermed mer avhengig av oljeinntekter enn tidligere. 2025-budsjettet viser at 61,6 prosent av samlede inntekter kommer fra olje.