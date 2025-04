Dommen innebærer at Le Pen ikke kan stille som presidentkandidat i 2027. Le Pens advokat, Rodolphe Bosselut, varsler at dommen skal ankes.

Ifølge en talsperson for Le Pens parti er hun i «kampmodus» etter å ha blitt funnet skyldig.

Fengselsstraffen skal kunne sones med elektronisk fotlenke, og to av årene er betinget.

En anke vil bety enda en langvarig rettssak for Le Pen, som har nektet straffskyld.

Taus Le Pen

Le Pen sa ingenting da hun ankom rettssalen mandag morgen, men mens hun satt på fremste benk og lyttet til opplesingen, kunne man se at hun flere ganger ristet på hodet.

Hun har under hele rettssaken nektet all straffskyld og anklaget aktoratet for å ønske henne «politisk død».

Le Pen forlot rettssalen i Paris før dommeren var ferdig med den rundt to timer lange opplesningen av dommen.

Falske jobber

20 andre tiltalte ble også kjent skyldig. Det gjelder blant annet åtte av partiets EU-parlamentarikere og tolv assistenter.

De har ikke vært tiltalt for å ha puttet pengene i egne lommer, men for å ha misbrukt EU-midler som skulle brukes til arbeid i EU-parlamentet. Misbruket ble blant annet gjort ved å partiet ansatte en rekke assistenter som på papiret skulle underlette partiets arbeid i EU-parlamentet, men som i realiteten jobbet for partiet i Frankrike.