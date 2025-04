Senterpartiets stortingsrepresentanter stemmer imot Arbeiderpartiet og sammen med Høyre for å endre lakseskatten som de selv innførte for to år siden.

Senterpartiets landsmøte vedtok i helgen å skrote det såkalte normprisrådet for havbruk, som skal sette en pris på laksen når den forlater merden den vokser i.

Prisen brukes til å beregne grunnrenteskatten, også kalt lakseskatten, som ble lansert av Sp-leder og daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum i 2022, da de satt i regjeringen med Ap.

Et forslag fra Høyre om å avvikle normprisrådet behandles i Stortinget tirsdag. Før helgen var det usikkert om forslaget kom til å få flertall, men mandag bekrefter Sps Geir Pollestad overfor Adresseavisen at partiet kommer til å sikre flertall for å avvikle normprisrådet.

– Vi vil følge opp landsmøtets vedtak. Høyre er mindre opptatt av å ivareta de små og mellomstore aktørene i oppdrettsnæringen enn Senterpartiet, så vi vil ta hensyn til det også. Eksakt hvordan vi følger opp vedtaket jobber vi med, men det vil bli et flertall mot normprisrådet i morgen.

Også Fremskrittspartiet og KrF har vedtatt at de vil fjerne normprisrådet.

Oppdrettsbransjen har ment at rådet fører til uforutsigbare kostnader og feil verdisetting av laksen. Motparten frykter en avvikling vil bety at oppdrettsnæringen vil manipulere prisen – og dermed også skatten de må betale – dersom de selv skal oppgi hvor mye laksen er verdt på vei ut av merden.