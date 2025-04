Trump-administrasjonen fortsetter korstoget mot amerikanske eliteuniversiteter, og neste ut er Harvard som nå blir gjenstand for en granskning av føderal støtte på 9 milliarder dollar, skriver Financial Times.

UNDER ANGREP: Harvard University. Foto: Bloomberg

Granskningen vil omfatte kontrakter for 256 millioner dollar og flerårige avtaler om tilskudd på 8,7 milliarder dollar. Universitetet risikerer ifølge avisen at disse midlene fryses.

Peker på antisemittisme

– Harvards manglende evne til å beskytte studenter på campus mot antisemittisk diskriminering – samtidig som å fremme splittende ideologier fremfor fri forskning – har satt universitetets omdømme i alvorlig fare, sier utdanningsminister Linda McMahon i pressemeldingen fra utdannings- og helsedepartementene.

TIL ANGREP: USAs utdanningsminister Linda McMahon. Foto: Bloomberg

Innsatsgruppen som skal gjennomføre granskningen gjør ifølge Trump-administrasjonen dette «for å sikre at universitetet overholder føderalt regelverk, inkludert sitt sivile rettighetsansvar.»

– Dette er hensynsløst destruktivt og et angrep på hele sektoren, sivilsamfunnet og demokratisk kultur i USA. Vi ser nå at administrasjonens strategi er å plukke ut enkeltinstitusjoner én etter én, og den kommer ikke til å stoppe, sier Kirsten Weld til Financial Times. Hun leder den nyopprettede universitetsavdelingen i American Association of University Professors.

Utløser masseflukt

Harvard-granskningen føyer seg inn i president Donald Trumps offensiv mot høyere utdanning – en offensiv som omfatter anklager om «woke» ideologi og trusler om både granskning og beskatning av universitetsfond. I mars mistet Columbia University 400 millioner dollar i føderale tilskudd etter blant annet krav om «disiplin mot studentprotester.»

FLYTTER TIL SVEITS: Professor Tim Quigley ved University of Georgia. Foto: LinkedIn

Offensiven utløser nå en masseflukt av professorer fra amerikanske eliteuniversiteter, og Financial Times har snakket med flere av dem.

– Jeg tror på akademisk frihet og forsvar av demokratiske institusjoner, ikke tanken om at den rette responsen på autoritære ledere er å gjemme seg og håpe man ikke blir den neste, sier Yale-professor Jason Stanley, som i likhet med kollegene Timothy Snyder og Marci Shore skal begynne ved University of Toronto.

Razziaer og kontroller

Avisen trekker også frem akademikere som føler seg personlig utrygge, med bakgrunn i immigrasjonsrazziaer og strengere grensekontroller der ikke-amerikanske statsborgere blir tilbakeholdt eller deportert.

Professor Tim Quigley ved University of Georgia aksepterte få dager etter Trumps innsettelse et jobbtilbud fra IMD Business School i sveitsiske Lausanne.

– Alle sikkerhetsmekanismer forsvant, og det ble ganske klart at det var best å dra. Jeg har en datter på 10 år, og vil ikke bo i et land som bryr seg mer om Tesla-biler som blir vandalisert enn barn som blir skutt på skolen, sier han.