Avfeier Trump-forslag: – Aldri hørt noe lignende før

I et intervju med NBC News antydet president Donald Trump at han ikke tuller når han vurderer å stille til en tredje presidentperiode, og hevdet at det finnes «metoder» som kan gjøre det mulig.

«Mange vil at jeg skal gjøre det,» sa Trump.

Presidenten ble spurt om visepresident JD Vance kunne stille som presidentkandidat og deretter trekke seg for å gi Trump makten. Da svarte han:

«Det er én måte, men det finnes andre også.»

– For fantasifullt til å diskutere seriøst

Utsagnene til Trump vekker reaksjoner blant sentrale republikanske ledere i Kongressen, melder Axios.

Leder for bevilgningskomiteen i Representantenes hus, Tom Cole, utbrøt:

«Jeg har aldri hørt om noe lignende før,» da han ble spurt om et mulig Vance–Trump-billett.

«Jeg synes det er for fantasifullt til å diskutere seriøst,» la han til, og uttrykte tvil om Trump ville klare å få nok stemmer i Kongressen eller blant delstatene til å endre grunnloven.

I det 22. grunnlovstillegget heter det at «ingen person skal bli valgt til presidentembetet mer enn to ganger».

Fremmer forslag

Republikanernes majoritetsleder i Representantenes hus, Steve Scalise, trakk paralleller til Trumps forslag om å annektere Grønland og Panamakanalen.

«Det er mye presidenten snakker om ... Det får folk til å snakke. Det er ingen forslag om å endre grunnloven akkurat nå,» sa han.

Senatets majoritetsleder John Thune (republikaner) ble spurt om han trodde Trump kunne stille for en tredje periode, og svarte: «Ikke uten en endring av grunnloven.»

Likevel finnes det tegn til at noen på høyresiden tar ideen mer seriøst. Representanten Andy Ogles har fremmet et forslag om å endre grunnloven slik at en president som har hatt to ikke-sammenhengende perioder, kan stille til valg en tredje gang.