Kina igangsetter militære øvelser nær Taiwan, melder CNBC, som viser til uttalelser fra Kina. Nyheten ble først kjent natt til tirsdag.

Øvelsene skal involvere styrker fra den kinesiske hæren og marinen, samt rakettstyrker, og beskrives av Kina som en «streng advarsel» mot dem som forsøker å undergrave freden i Taiwanstredet.

En talsperson for Statsrådets kontor for Taiwan-saker skal ifølge avisen ha kommentert at øvelsene går ut på å «omringe Taiwan fra flere retninger», og skal være en «besluttsom straff» for øyas president Lai Ching-te og regjeringens «uavhengighetsprovokasjoner».

– «Taiwansk uavhengighet» betyr krig, og å forfølge en slik agenda er å skyve det taiwanske folket inn i krigens fare, skal han ha uttalt.

De kinesiske styrkene skal øve på angrep mot maritime- og bakkemål, samt på blokaser av viktige sjøveier.

Økt spenning

Ifølge CNBC mener forskere ved Asia Society at handlingene kan være svar på uttalelser fra den taiwanske presidenten i mars om at soldater fra det kinesiske fastlandet er «fremmede, fiendtlige styrker». Ekspertene mener at det kan bli en relativ stor øvelse.

Kina har flere ganger lovt å gjenerobre øya, som de anser som sitt eget territorium – om nødvendig med makt. Den demokratisk styrte øya avviser Kinas krav.

Militærøvelsen kommer også i kjølvannet av at USAs forsvarsminister Pete Hegseths vil styrke militære bånd med Japan og Filippinene for å motvirke Kina i regionen og avskrekke landet fra å ta kontroll over Taiwan. Hegseth har lovt missilsystemer, soldater og andre militære ressurser for å bygge opp forsvaret i regionen.

Øvelsene er i gang

Kina har hatt flere militærøvelser rundt Taiwan og sendt jagerfly inn i øyas luftrom siden president Lai tiltrådte for nesten ett år siden. Taiwans ledere, med president Lai i spissen, blir ofte omtalt av kinesiske myndigheter som «bråkmakere».

Taiwans forsvarsdepartement opplyste i et innlegg på X klokken 03:15 norsk tid tirsdag at de hadde oppdaget 19 skip i drift rundt øya.

Departementet har opprettet et beredskapssenter for å overvåke militæraktivitetene, og har sendt ut militære fly og skip samt aktivert bakkebaserte missilsystemer.