I forberedelse på Donald Trumps Liberation Day har administrasjonen utviklet en omfattende rapport som kartlegger hvilke handelsbarrierer USA selv møter i utenrikshandelen.

Omtalen av norsk toll på landbruk er ikke pen.

«Selv om Norge er mindre enn 50 prosent selvforsynt med landbruksprodukter, opprettholder landet tollsatser på landbruksvarer på flere hundre prosent for å beskytte innenlandske landbruksinteresser,» heter det i rapporten.

«Mangelen på forutsigbarhet i tolljusteringer og utilstrekkelig forhåndsvarsling – som vanligvis bare skjer to til fem dager før gjennomføring – gjør det svært vanskelig å eksportere varer fra USA, spesielt frukt, grønnsaker og andre lett bedervelige hagebruksprodukter,» skrives det videre.



Norge har generelt lave tollsatser, men for å beskytte landbruket er det ekstra høye satser på dette. Det er blant annet snakk om 443 prosent toll på melk, 344 prosent på biff og 429 prosent på kjøtt av lam.

15 prosent matmoms kommer på toppen.

Erna Solberg (H) bruker anledningen til å rette en pekefinger mot regjeringen.

– Når vi her hjemme nå er hoderystende til Trumps toll-krig, er det verdt å huske på at Norge faktisk har svært høye tollmurer selv, og at Støre-regjeringen har økt dem de siste årene, skriver hun i en e-post til pressen.

Den tidligere statsministeren mener vi står i en «svært» alvorlig situasjon for næringslivet.

– Høyre støtter regjeringens arbeid med å forberede Norge på en potensiell handelskrig. Men det fremstår nå helt tydelig at Støre-regjeringen ikke har vært godt nok forberedt, på hva med en ny Trump-administrasjon kunne bringe med seg. Jeg mener det er grunn til å frykte hvilke konsekvenser som potensielt kan spille seg ut for norske bedrifter og arbeidsplasser.