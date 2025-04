For få dager siden fratok president Donald Trump de ansatte i helse- og sosialdepartementet og andre føderale etater den kollektive forhandlingsretten.

Tirsdag mottok de første varsel om oppsigelse, noe det er ventet at opptil 10.000 av de ansatte i departementet vil få.

Helseminister Robert F. Kennedy Jr. kunngjorde i forrige uke en plan for å omforme helse- og sosialdepartementet.

Departementet har i dag gjennom sine etater blant annet ansvar for å overvåke folkehelsen, håndtere sykdomsutbrudd, sikre forsyning av mat og medisiner og administrere helseforsikringene til nesten annenhver amerikaner.

Kennedys plan er også å samle etater som fører tilsyn med rusbehandling og lokale helsesentre under et nytt kontor kalt Administrasjonen for et sunt Amerika.

Kutter hver fjerde stilling

Helse- og sosialdepartementet og deres underliggende etater, blant dem mattilsynet og helsetilsynet, har i dag rundt 62.000 ansatte.

Kennedys plan er å kvitte seg med hver fjerde. Det skal skje ved at 8-10.000 blir oppsagt, mens ytterligere 10.000 etter planen vil få tilbud om sluttpakker eller førtidspensjonering.

Senator Patty Murray er blant dem som advarer mot de drastiske kuttene. Demokraten frykter at departementet ikke lenger vil være i stand til å håndtere naturkatastrofer eller sykdomsutbrudd som meslingutbruddet som nå sprer seg i USA.

– Sykdomsdepartementet

– De kunne like gjerne ha omdøpt det til Sykdomsdepartementet, for planen deres setter liv i alvorlig fare, mener hun.

Kennedy holder fast ved at kutt er nødvendig og omtaler departementet som et ineffektivt byråkrati.

– Det årlige budsjettet på 18 milliarder kroner har mislyktes i å forbedre amerikanernes helse, hevdet han i forrige uke.

(NTB)