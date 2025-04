– Jeg kaller nå næringsministeren inn på teppet for å svare for den overdådige pengebruken og hvordan hun vil sørge for at det blir en mer nøkternhetskultur i Statkraft, sier Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Statkraft har est ut voldsom og befinner dessuten lenger unna kjerneoppgavene – å produsere billig og stabilt priset vannkraft til norske strømkunder – enn siden etableringen på slutten av 1800-tallet, framholder han. Ikke bare har Statkraft betydelig virksomhet som selskapet ikke bør drive med, etter Senterparti-lederens mening, det har også hatt en kraftig økning i antall ansatte og ikke minst ledere.

– Vi må ha tydeligere politisk styring. Det har for eksempel blitt et voldsomt direktørsjikt i Statkraft. Det er flinke folk hver for seg. Det er summen av godtgjørelser som blir voldsom, sier Vedum.

Utviklingen Vedum peker på, har blant annet funnet sted mens han selv satt som finansminister i Ap-Sp-regjeringen. Som menig stortingsrepresentant peker han nå på flere forhold som han gjennom en interpellasjon ønsker svar fra næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) på:

Krever svar

* Satsingen på elbilladere i Tyskland har vært «relativt mislykket» og medført at ladeselskapet Mer over to år har hatt 1 milliard kroner i underskudd på sine vekstambisjoner, ifølge Dagens Næringsliv.

* Ledere kan velge mellom billønn og firmabil. Bare 1 av 50 har valgt bil, de andre har gått for en sum på 185.000 kroner, skriver Aftenposten. Åtte konsernledere får 225.000 kroner i året i såkalt billønn.

* På sju år har Statkraft doblet staben. Utgifter til lønn og godtgjørelser, medberegnet arbeidsgiveravgift har økt fra 3,6 milliarder kroner i 2018 til 9,5 milliarder i fjor, ifølge DN.

* I 2023 hadde Statkraft 2,3 milliarder kroner på regnskapsposten «andre ytelser» – som inkluderer bonuser for alle ansatte, ifølge selskapets årsrapport.