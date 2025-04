USA bekrefter at en toll på 25 prosent på bilimport trer i kraft ved midnatt. Det fremgår av en oppføring på «Federal Register», en offisiell kanal for offentliggjøring av nye reguleringer og vedtak, melder Reuters.

Tollen ble varslet av Donald Trump forrige uke. I samme kunngjøring fremgår det at en tilsvarende toll på bildeler vil tre i kraft senest 3. mai.

Reuters skriver også at administrasjonen vurderer å lempe på tollsatsene og gi unntak for kinesiske importvarer verdt under 800 dollar.