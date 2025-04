Stoltenberg er ikke korket – han er årgangsvin

I et innlegg i Finansavisen legger Sverre Hope frem en analyse av Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet. Den er så svak at norske næringslivsledere bør advares: Analysen mangler både politisk forståelse og historisk hukommelse.

Hope langer ut mot ineffektiviteten i offentlig sektor. Det er naturligvis en enkel, og tidvis viktig, øvelse. Men er det lite klokt å hoppe bukk over det faktum at ingen norsk politiker i moderne tid har gjennomført flere reformer i både offentlig og privat sektor enn Jens Stoltenberg. Langt mer enn det for eksempel Erna Solberg og Sylvi Listhaug gjennomførte i sin regjeringstid.

Erna Solbergs Høyre maktet aldri det samme

Historisk kontroversielle, men nødvendige, delprivatiseringer av Statoil (Equinor) og Telenor, skatteforlik, Helseforetaksreformen og den største og viktigste; pensjonsreformen. Store strukturelle endringer av det norske samfunnet som førte til produktivitetsvekst, økt velferd og en periode med historisk høy reallønnsvekst. Erna Solbergs Høyre maktet aldri det samme.

Som Hope sikkert har sett, har president Donald Trump (som ikke kan beskyldes for å være en sosialist), dessverre skapt mer usikkerhet for investeringer og lønnsomhet både i USA, i EU og her i Norge, enn formuesskatten og alle endringer i skattesystemet de siste årene. Nye reformer er derfor nødvendig. Reformer som er tilpasset en ny sikkerhetspolitisk situasjon, tollbarrierer og nye handelsblokker.

Stoltenberg er den mest faktadrevne politikeren jeg kjenner. Han vet at brede og langsiktige forlik mellom høyre- og venstresiden har vært avgjørende for Norges tilgang på stabil og rimelig kapital, og sikret oss et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Derfor, i et forsøk på et bredt skatteforlik ligger det mye klok erfaring fra en statsmann. Stoltenberg vet at små og skiftende flertall i skattepolitikken er sårbart, og vil være gjenstand for store endringer etter valg hvor flertall skifter farge. Selv om det er fristende å ville endre hele formuesskatten (og mer til) etter en blå valgseier, er det ikke sikkert at hverken bedriftseiere eller investorer er tjent med en «alt eller ingenting»-løsning – på lengre sikt.

En første test på Stoltenbergs innflytelse blir når Arbeiderpartiet denne uken skal vedta sitt nye partiprogram, hvor partiet gjør revers og går tilbake til nettopp «Stoltenbergs strek». Skatteløftet fra 2005, som tjente landet godt og ga forutsigbarhet gjennom åtte år med Regjeringen Stoltenberg II.

Jeg kan derfor forsikre Hope om at det ikke er korket vin som er trukket opp fra Brussel. Tvert imot, vi har fått en ekte årgangsvin.

Ketil Lindseth

Partner i First House og statssekretær (Ap) i Stoltenberg II-regjeringen