Støre til Brussel for tollmøter med EU

Det opplyste finansminister Jens Stoltenberg (Ap) i en uttalelse til NTB etter at Trump holdt pressekonferanse om tollen.

Mens EU får 20 prosent og Kina 34 prosent, ilegges varer fra Fastlands-Norge 15 prosent toll. Svalbard og Jan Mayen slipper unna med 10 prosent.

– De amerikanske tolløkningene er dårlige nyheter for verdensøkonomien og for et åpent land som Norge. Dette vil ramme Norge og norske bedrifter, men hvor alvorlig det blir, er det for tidlig å si, sa den norske finansministeren.

Han trekker fram at 8 prosent av norsk fastlandseksport i dag går til USA, samt at størstedelen norsk eksport går til EU.

– Nå er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å slå ring om EØS-avtalen, komme på innsiden av eventuelle beskyttelsestiltak fra EU og holde orden i norsk økonomi, sa Stoltenberg.

Han forteller at norske myndigheter har tett kontakt nøkkelpersoner i Europa.

Les også Søreide om toll: Svært alvorlig for Norge og norske arbeidsplasser – Trumps tollregime skaper stor uro i internasjonal handel, sier Høyres Ine Eriksen Søreide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

ETTERLYSER TILTAK: FrPs leder Sylvi LIsthaug. Foto: Iván Kverme

– Nå trenger vi tiltak

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det mer en noensinne trengs kraftige skatte- og avgiftskutt i Norge etter at USA innfører 15 prosent toll på varer fra Norge.

– Det er kun tapere i en handelskrig, sier Listhaug etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en toll på 15 prosent på varer fra Norge.

I en kommentar til NTB sier Frp-lederen at vi må bidra så godt vi kan for å bøte på konsekvensene av det Trump-administrasjonen nå har gjort.