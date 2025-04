EU-ledere kritiserer Trump-toll: Ønsker ikke en handelskrig

– Ingen land er tjent med handelskrig og økte tollmurer. Norge har vært tydelig på dette i vår dialog med amerikanske myndigheter.

Det sa finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB etter at USAs president Donald Trump onsdag la frem en liste over nye tollsatser for varer fra en lang rekke land.

Blant annet får varer fra EU får 20 prosent toll, mens varer fra Norge får 15 prosent. Stoltenberg sier dette er dårlige nyheter for verdensøkonomien – og han er ikke den eneste topp-politikeren i Europa som reagerer.

Les også Støre til Brussel for tollmøter med EU Mandag drar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Brussel for møter med EU om de nye tollsatsene som USAs president Donald Trump har kunngjort.

Vil unngå en handelskrig

VIL UNNGÅ HANDELSKRIG: Italias statsminister Giorgia Meloni. Foto: Bloomberg

Italias statsminister Giorgia Meloni skriver på Facebook at hun mener innføringen av tollsatsene er feil, og ikke vil komme USA til gode.

Hun sier de vil gjøre alt de kan for å inngå en avtale med USA.

– Målet er å unngå en handelskrig som vil svekke Vesten til fordel for andre globale aktører, skriver Meloni.

I Sverige ergrer statsminister Ulf Kristersson seg over at USA har begitt seg inn på en vei der man begrenser handelen ved å heve tollsatsene.

KRITISK: Ulf Kristersson, Sveriges statsminister (M). Foto: Bloomberg

Til nyhetsbyrået TT sier han at de ikke ønsker voksende handelsbarrierer.

– Vi ønsker ikke en handelskrig. Det kan gjøre våre folk fattigere og verden farligere på lang sikt, sier Kristersson.

Les også Trump bekrefter 15 prosent toll mot Norge Trump bekrefter 15 prosent toll mot Norge.

– EUs respons bør være «proporsjonal»

Flere land på Trumps lange toll-liste blir pålagt en importtoll på 10 prosent. Storbritannia er blant disse landene.

Landets næringsminister, Jonathan Reynolds, sier han ønsker å inngå en avtale med USA.

– USA er vår nærmeste allierte, så vår tilnærming er å forbli rolige og forplikte oss til å inngå en avtale vi håper vil dempe virkningen av det som er blitt presentert i dag, sier han ifølge Reuters.

Irlands statsminister Micheál Martin sier ifølge AFP at EUs respons bør være «proporsjonal».

Les også Søreide om toll: Svært alvorlig for Norge og norske arbeidsplasser – Trumps tollregime skaper stor uro i internasjonal handel, sier Høyres Ine Eriksen Søreide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Canada vil svare med mottiltak

Utenfor EU har Australias statsminister, Anthony Albanese, uttalt at Trumps beslutning ikke er en handling som kommer fra en venn, men at de ikke vil innføre gjengjeldelsestoll mot USA, skriver Reuters.

Canada derimot sier de vi komme med et svar på de nye tollsatsene.

Ifølge Reuters sier statsminister Mark Carney at landet vil kjempe mot tollsatsene med mottiltak, som vil bli offentliggjort torsdag.