Colombia skal kjøpe svenske kampfly

Colombias president Gustavo Petro melder på X at landet skal kjøpe inn svenske jagerfly.

– Flyene er helt nye, med den nyeste teknologien, og er allerede tatt i bruk i Brasil, skriver Petro.

Han legger til at en intensjonsavtale er undertegnet, men det er ikke kjent hvor stor ordren er.

Forsvarskonsernet Saab, som produserer flyet, har ikke bekreftet avtalen.

Sverige og Brasil har fra før et samarbeid om Jas Gripen. Et anlegg for utvikling, sluttmontering, testing og evaluering av flyene ligger i São Paulo.