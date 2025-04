Anspent foran Nato-møte: – Tonen USA setter, blir avgjørende

Når Rubio torsdag trer inn i Natos grå koloss i Brussel, vil det være hans første møte med alliansen.

Der er det stor spenning knyttet til hvilket budskap den nye sterkeste gutten vil komme med på utenriksministermøtet torsdag og fredag.

Vil USA igjen gi Europa en skyllebøtte for å investere for lite i forsvar? Eller vil de si seg tilfredse med at land nå er i ferd med å ruste opp i et tempo man ikke har sett siden annen verdenskrig?

Og vil USA nå gjøre som Donald Trump har antydet, nemlig å trekke amerikanske soldater ut av Europa?

Dystert bakteppe

Bakteppet for møtet er både tungt og dystert. Ukraina-krigen, godt inne i sitt tredje år, vil dominere. Et eget møte i Nato-Ukraina-rådet står på programmet.

Trumps forsøk på å få til en våpenhvile har så langt ikke kommet lenger enn til forhandlingsbordet. De andre Nato-landene håper Rubio vil lette på sløret når det gjelder detaljer om samtalene mellom USA og Russland.

Også Trumps ønske om å «ta» Grønland henger som en tung skygge over Nato-møtet.

Det er blitt omtalt som «uhørt» og «en trussel mot Nato-samarbeidet» at USA, en av Natos grunnleggere, truer en alliert, i dette tilfellet Danmark, på denne måten.

Spørsmålet er så følsomt at det ikke engang står på dagsordenen, skriver Politiken.

– Tonen blir avgjørende

Nato-møtet starter i tillegg bare timer etter at Trump trykket på den store tollknappen, noe som vil ramme mange allierte hardt.