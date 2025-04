– Jeg er helt på og fullt ut motivert for å fortsette som Arbeiderparti-leder og statsminister, sier Støre til NTB.

Torsdag starter Arbeiderpartiets landsmøte, og Jonas Gahr Støre (64) er eneste kandidat til ledervervet. Dette blir sjuende gang partiet velger ham som leder siden 2014.

Det er bare noen måneder siden Arbeiderpartiet lå på tidenes laveste oppslutning blant velgerne, med tall helt ned til 17,2 prosent. I mars hadde partiet gjenerobret tronen som landets største parti med et gjennomsnitt på målingene på 28,1 prosents oppslutning, ifølge Poll of polls.

Både Høyre og Fremskrittspartiet var da på tydelig avstand med støtte fra henholdsvis 18,8 og 22,7 prosent av de spurte.

Støre igjen foran

På Norstats måling for NRK, Vårt Land og Dagbladet i november var det 27,3 prosent av de spurte som oppga at de foretrakk Støre som sin statsminister, mens hele 40,2 oppga at de foretrakk Erna Solberg.

Siden har pendelen snudd. På statsministermålingen i mars hadde Støre bykset opp og var foretrukket av 37 prosent av de spurte som statsminister, 1,8 prosentpoeng foran Erna Solberg.

– Min ambisjon er at Arbeiderpartiet fortsatt skal ha regjeringsansvaret etter valget. Vi skal se fremover, ikke bakover, og søke brede og samlende løsninger som forandrer Norge, sier Støre.

Advarer mot høyresiden

Støre gjør det klart at han er motivert for å fortsette og advarer mot høyresidens politikk.

– Små forskjeller og høy tillit gjør Norge til Norge. Det skaper trygghet for fremtiden, og er Arbeiderpartiets prosjekt, sier han.

– Høyre og Frp har gitt en klar garanti foran høstens stortingsvalg. Dersom de vinner, kommer de til å bruke fra 21 til 34 milliarder kroner på å kutte i skatten til landets rikeste. Samtidig holder de døren åpen for å kutte i velferdstjenester og svekke arbeidsrettigheter.

Viser til Jens

Støre understreker at regjeringen har klare ambisjoner for tiden fremover: Han trekker frem laget han har samlet rundt seg, at mange velgere har tillit til Jens Stoltenberg.

Grepet Støre tok i februar ved å trekke sin nære venn og ferske «Nato-pensjonist» Stoltenberg inn i regjeringen da Senterpartiet gikk ut, ble tatt godt imot av både velgere og politiske kommentatorer. «Et mesterlig grep» skrev politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24 . «Kan bli en politisk gamechanger» sa TV 2 -kommentator Aslak Eriksrud.

Støre selv tror velgerne ser et lag som kan stå opp for norske interesser i en uforutsigbar verden.

– Folk skal få bedre råd, flere skal komme inn i arbeid, ventetidene i sykehusene skal ned, forsvaret skal styrkes og kriminaliteten bekjempes, sier Støre.