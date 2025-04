Musk avviser at han går av

Lederen for det såkalte Effektivitetsdepartementet (Doge) antas å være sårbar etter tapet i Wisconsins høyesterettsvalg, men Elon Musk avviser ryktene om at han forlater effektiviseringsarbeidet etter det sviende valgnederlag i Wisconsin, skriver Financial Times.

I et innlegg på X kalte han en Politico-artikkel som hevdet at Trump forventet at Musk vil forlate rollen som leder for Doge innen få uker, for «fake news».

Tesla steg på rykter

Musk var opprinnelig forventet å lede Doge frem til sommeren 2026, men antydet i forrige uke at han kunne være ferdig som en offentlig tjenestemann innen slutten av mai, mens Trump på mandag sa at «på et eller annet tidspunkt kommer Elon til å ville vende tilbake til selskapet sitt».

Overfor FT bekrefter Det hvite hus at Musk vil «forlate offentlig tjeneste som spesialansatt når hans utrolige arbeid er fullført», selv om de ikke oppgir noen konkret dato.

Aksjene i Tesla steg kraftig mandag og avsluttet dagen opp 5,3 prosent etter nyheten om hans mulige avgang.

Delte ut sjekker

GAVMILD? Mange beskyldte Elon Musk, verdens rikeste mann, for å ha prøvd å kjøpe høyesterettsvalget i Wisconsin ved å blant annet dele ut sjekker på én million dollar til velgere som skrev under på oppropet hans. Foto: Bloomberg

Ryktene kommer etter at Musk de siste ukene har brukt over 25 millioner dollar for å sikre en konservativ seier i Wisconsins høyesterettsvalg, men hans kandidat, Brad Schimel, tapte med 10 prosentpoeng. Demokratene utnyttet Musks upopularitet og argumenterte for at milliardæren forsøkte å «kjøpe valget».

I november vant Trump delstaten med 0,8 prosent – mindre enn 30.000 stemmer.

Valgnederlaget har ført til kraftig kritikk fra Trumps støttespillere. Tidligere sjefstrateg Steve Bannon hevder at «Elon var i hver eneste reklame» og mener milliardæren gjorde mer skade enn nytte, skriver FT.

– Jeg tror Elon var mer synlig i annonsene enn Trump, la han til.

Musks involvering i Wisconsin strakte seg langt utover økonomiske bidrag. Han tilbød blant annet registrerte velgere 100 dollar for å signere en underskriftskampanje, og delte personlig ut sjekker på én million dollar til noen av dem som skrev under oppropet.