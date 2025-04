Tollplanene presentert av USAs president Donald Trump ryster finansmarkeder verden over torsdag, og land etter land varsler snarlige mottiltak. Australia, derimot, sitter stille i båten.

RAMMES AV TRUMP-TOLL: Australsk storfekjøtt. Foto: NTB

– Trumps tollpolitikk har ingen logisk begrunnelse, og undergraver det nære partnerskapet mellom våre land. Dette er ikke en venns handling, sa statsminister Anthony Albanese ifølge Reuters til pressen torsdag.

Han understreket at Australia ikke vil innføre gjengjeldelsestoll, og forklarte seg med prisøkningene dette vil påføre australske husholdninger.

– Vi vil ikke delta i et kappløp mot bunnen som fører til høyere priser og lavere økonomisk vekst, fortsatte statsministeren ifølge nyhetsbyrået.

– Vil ikke ha vårt storfekjøtt

Australia tar ikke toll på amerikanske varer, men treffes likevel av 10 prosent-satsen USA har innført på all import. På onsdagens presentasjon av sine tollplaner trakk Trump frem australsk storfekjøtt, som i fjor ble eksportert i rekordstore mengder til USA – nesten 400.000 tonn.

Samtidig falt amerikansk storfeproduksjon.

– De forbyr amerikansk storfekjøtt. Likevel importerte vi australsk storfekjøtt for 3 milliarder dollar (4,8 milliarder australske dollar) bare i fjor. De vil ikke ha det fordi de ikke vil at det skal påvirke deres egne bønder – og jeg klandrer dem ikke. Men vi gjør akkurat det samme nå, sa presidenten ifølge ABC.

Australia har hatt importrestriksjoner på ferskt amerikansk storfekjøtt siden 2003, etter utbrudd av kugalskap i USA – som er Australias største marked for rødt kjøtt.

I samtaler med golfstjerne

Albanese opplyste ifølge Reuters torsdag om at Australia vil søke forhandlinger med USA for å få fjernet tollen uten å bruke tvisteløsningsmekanismen i frihandelsavtalen mellom de to landene.

I ALBANESE-SAMTALER: Den australske legenden Greg Norman, som spiller golf med Donald Trump. Foto: NTB

Statsministeren har – midt i valgkampen frem mot parlamentsvalget 3. mai – fått kritikk fra opposisjonsleder Peter Dutton i Det liberale nasjonale partiet for ikke å ha sikret unntak fra tollen. Han mener Australia bør bruke sin tilgang på kritiske mineraler og forsvarssamarbeidet med USA for raskt å fremforhandle en avtale med Trump.

Albanese hevder Australia har brukt alle tilgjengelige diplomatiske virkemidler – inkludert samtaler med den tidligere superstjernen Greg Norman som har spilt golf med Trump.

Forhandlingene om å unngå tollen strandet ifølge nyhetsbyrået på spørsmålet om storfeimport, da Australia ikke ville fire på sine krav om at amerikansk kjøtt må oppfylle australske standarder for bio- og matsikkerhet.