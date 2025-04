– Jeg erkjenner at kunngjøringene fra USAs president har satt Storbritannia i en relativt bedre posisjon enn for eksempel EU, sier Reynolds, men han understreker at tollen på 10 prosent likevel er en skuffelse.

Regjeringen er særlig bekymret for konsekvensene for britisk bilindustri, som i likhet med resten av Europa rammes av en toll på 25 prosent. Ifølge Det hvite hus er målet å stimulere amerikansk bilindustri.

– Tollens konsekvens for bilindustrien er vår største bekymring, sier næringsministeren til BBC.

Av de store bilselskapene som har produksjon i Storbritannia, finner man blant annet Toyota, Nissan, Honda, Mini, Vauxhall/ Opel og Jaguar Land Rover. I tillegg er det en rekke mindre nisjemerker som Aston Martin, McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Lotus, Catherham og Morgan.

– En trussel

Reynolds understreker at president Donald Trumps tollkunngjøring uansett er dårlig nytt for Storbritannia, selv om landet fortsatt anser USA «som en venn».

– Alt som truer det globale handelssystemet, er en trussel mot Storbritannia, sier han.

– Men vi må ignorere dem som mener vi bør utløse en større handelskrig.

Reynolds, som sier han har snakket med amerikanerne både i går og i morges, legger til at Storbritannia er åpne for å diskutere å fjerne tollsatser med andre land i respons.

Vil ha handelsavtale

Britene håper likevel at de kan lande en handelsavtale med USA, noe de har ønsket seg siden Brexit, da Storbritannia forlot EU.

Storbritannias statsminister Keir Starmer sier at Trump handlet i USAs interesser, noe som har hans mandat, men at han som britenes statsminister nå vil handle i deres interesser.

Hva det innebærer, er ikke klart, men Storbritannia har vært nølende med å innføre gjengjeldelsestoll mot amerikanerne.