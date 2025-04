Private aktører kan ta ned helsekøene

2024 ble det verste ventetidsåret for norske pasienter siden 2012. Siden Støre-regjeringen overtok, har helsekøene eksplodert. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at pasienter i gjennomsnitt venter 77 dager på somatisk helsehjelp.

I snart fire år har regjeringen styrt sykehusene mot underskudd, kuttet i midlene sykehusene får for å behandle flere pasienter og startet en helt meningsløs kamp mot private aktører med ledig kapasitet.

Regjeringens jojo-styring og skippertak viser en disrespekt for det som burde være grunnleggende og forutsigbare rammebetingelser i et offentlig-privat samarbeid

De færreste bryr seg om de får hjelp av det offentlige, det private eller en ideell aktør. Det viktigste for den som er syk og de pårørende er å få god hjelp, raskt. Resultatet av å ikke ta alle krefter i bruk, er at rask helsehjelp kun blir tilgjengelig for de med tykkest lommebok som har råd til å betale seg ut av de lange køene i det offentlige. Det skaper en todelt helsetjeneste og er forferdelig usosial politikk.

Vi kan ikke regne med at de private er der på søndag hvis vi ikke samarbeider konstruktivt med dem mandag til fredag. Regjeringens jojo-styring og skippertak viser en disrespekt for det som burde være grunnleggende og forutsigbare rammebetingelser i et offentlig-privat samarbeid.

Det er mye som er problematisk med en regjering som ikke evner å ta alle virkemidler i bruk for å få ned de vanvittige helsekøene. Det ene er at tusenvis av mennesker får satt livene sine på vent av helseminister Jan Christian Vestre (Ap). Mange går i unødvendig lang tid og bekymrer seg, har dårlig livskvalitet og lever med store smerter.

Det andre er at mange av disse menneskene må vente så lenge på helsehjelp at de ikke kommer seg tilbake i jobb. Så ikke bare må de leve med sine helseutfordringer i altfor lang tid. Men vi skyver mange av dem ut av arbeidslivet for diagnoser som ikke hadde trengt å ha det utfallet – hvis de bare hadde fått hjelpen de trengte litt tidligere.

Da Høyre satt i regjering, kuttet vi ventetidene med 14 dager. Det var et resultat av tydelig politisk styring, men under Støre venter pasienter i snitt to uker lenger på behandling enn under Solberg-regjeringen. Vi ga sykehusene bedre betalt for å behandle flere pasienter. Vi tok i bruk ledig kapasitet hos private aktører. Vi innførte pakkeforløp for kreft og fritt behandlingsvalg som ga pasienter valgfrihet mellom offentlig og privat helsetjeneste, og det offentlige betalte.

Det er med andre ord ingen naturlov at helsekøene må øke. Politikken kan sørge for kortere ventetider og mindre helsekøer. Da trenger vi en regjering med handlekraft som tør å prioritere det viktigste først. Noe av det vi skal gjøre dersom vi vinner valget, er å øremerke penger til kjøp av ledig behandlingskapasitet hos private.

Skal vi klare å kutte i helsekøene og gi folk raskere behandling, trenger Norge en ny regjering og Høyres løsninger.

Tone W. Trøen

Stortingsrepresentant for Høyre og leder av Helse- og omsorgskomiteen