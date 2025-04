Inndekning er det ikke lenger snakk om, for nå heter det at det vil bli et “økt økonomisk handlingsrom på rundt 20-30 milliarder kroner i årene som kommer.”

Det tror vi så gjerne. Styrer Norge etter handlingsregelen, og det skal vi med Jens Stoltenberg (Ap) i finansministerstolen, så ligger det der rundt 600 milliarder kroner årlig (tre prosent av fondet) til å dekke budsjettunderskudd. Alt etter økonomisk vekst, olje og gasspris og kronekurs.

Vedum vil ha en skattepolitikk rettet inn mot arbeidsfolk, avgiftslettelser som griper inn i hverdagen til folk flest og skatter og avgifter som skal bidra til at ungdom kommer inn i arbeidslivet.

Dette er vel noe alle ønsker, og man kan spørre hvor det er blitt av skattetiltak eller skattekutt for næringslivet. Bøndene (37.000) er jo private næringsdrivende.

Det første svaret er at Slagsvold Vedum avviser å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, men han er åpen for å se på beskatningen av traktorer og gravemaskiner. Den er god.

Politikerne har allerede sørget for at skatteverdien på gård og grunn for bønder settes så lavt at knapt noen bønder får formueskatt. Sp-lederen har ikke betalt formuesskatt de siste ti årene.

Nå skal han se på om det kan gjøres noe godt for traktorer og gravemaskiner også.

Det finnes ingen statistikk over hva bøndene samlet betaler i skatt, men det hevdes at bare en tredjedel av bøndene betaler inntektsskatt og formuen er det få spor fra.

Litt spesialbehandling av traktorer er altså det neste, for de siste meningsmålingene viser et gjennomsnitt på 4,9 prosent oppslutning for Senterpartiet.

Kanskje hadde det blitt bedre hvis bøndene tenkte på andre enn seg selv. Vedum mener skattetiltak nå kan få flere i jobb, men antall aktive gårder går ned med en gård hver eneste dag. Det blir det ikke sysselsetting av.

Bøndene er kapitalister, de, og de har nesten små skatteparadiser.