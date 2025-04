President Donald Trumps nye tollregime sendte amerikanske børser kraftig ned torsdag. S&P 500 falt nesten 5 prosent, i det styggeste fallet siden coronakrakket.

Flere republikanske kongressmedlemmer og trofaste donorer går nå ut mot presidenten.

– Jeg tror dette vil bli fullstendig katastrofalt for det amerikanske folk, forbrukerne, familiene og arbeiderne, sier Art Pope til Financial Times.

Les også Trump om tollkrasjet: – Markedet var en syk pasient Donald Trump viste frem gullkortet (eller Trumpkortet) som skal gi oppholds- og arbeidstillatelse i USA. Prislappen er 5 millioner dollar og Trump er første kjøper.

– Trump tar feil

Mannen som leder den North Carolina-baserte detaljhandelskjeden Variety Wholesalers, med 422 butikker i en rekke delstater sørøst i USA, har ifølge avisen støttet Republikanerne økonomisk i mange år.

– President Trump tar feil. Du vil se den konservative bevegelsen – det republikanske partiet – fragmenteres og splittes mellom de tradisjonelle Reagan-konservative som tror på frihet og begrenset statsmakt, og de nasjonalistiske, populistiske Trump-tilhengerne, som mener myndighetene bør bruke sin makt til å påtvinge sin visjon for det de mener er best for samfunnet, fortsetter Pope.

TRUMP-KRITIKER: Mitch McConnell. Foto: Bloomberg

Financial Times understreker at kritikken av Trumps handelskrig fremdeles representerer et mindretallssyn i partiet, men påpeker samtidig at utblåsingen nå er den største siden han gjeninntok Det hvite hus.

Les også Ekspert om Trump-toll: – Det verste som kan skje Økte tollsatser og global handelskrig kan skape en ond spiral som rammer folk flest der det gjør aller mest vondt – i lommeboka.

Brøt med partiet

Kritikk kommer også fra den tidligere lederen for Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, som har stemt imot tre av Trumps nominasjoner.

– I en tid der amerikanere strammer inn livremmen, bør vi unngå en politikk som forsterker deres smerte, sier han.

TRUMP-STØTTESPILLER: Robert Bigelow. Foto: NTB

McConnell var en av fire republikanske senatorer – i tillegg til Rand Paul, Lisa Murkowski og Susan Collins –som onsdag stemte på et demokratisk ledet lovforslag som krever stans av USAs tollsatser mot Canada. Forslaget vil trolig falle i et republikansk-kontrollert Representantenes hus, men er ifølge avisen likevel et tydelig signal om misnøyen i partiet.

Les også Trump-tollen var ikke et sjokk

Mye støtte også

Hotell- og romfartsinvestoren Robert Bigelow, som donerte over 15 millioner dollar til Trumps valgkamp i fjor, støtter presidentens politikk.

– Vi vil produsere langt mer innenlands enn vi har gjort tidligere. Vi har i årene som har gått vært slappe til å svare på andre lands tollsatser mot oss, sier han til Financial Times.

Støtte kommer også fra Jodey Arrington, som leder budsjettkomiteen i Representantenes hus.

– Forbrukerne vil ikke like prisene på noe som helst – verken bensin eller dagligvarer – når Kina er vår eneste leverandør, sier hun.