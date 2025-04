– Støre har lovet lønnsfrys før, men har aldri fulgt opp med tilstrekkelig handling. Når vi ser hvordan lederlønningene i statlige selskaper har eksplodert, så må han handle, sier SV-leder Kirsti Bergstø til VG.

Hun viser til løfter fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) før valget i 2021, der han i samme avis krevde at lønnen til toppledere både i statlige og private selskaper ikke skulle økes mer.

Bakgrunnen for Støres lederlønn-utspill var at hundretusener ble permittert og mistet jobbene sine under koronapandemien. Men SV-lederen mener det fortsatt i dag er flere grunner til å fryse lederlønninger og viser til at forskjellene i samfunnet øker, og at prisveksten stadig øker.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) svarer på vegne av regjeringen, og hun påpeker at selskaper i Norge med statlig eierskap ikke er lønnsledende når man sammenligner Norge med andre land.

– Det er viktig at staten er en profesjonell, ansvarlig og forutsigbar eier. Det betyr at vi legger selskapslovgivningens rollefordeling mellom eier og styre til grunn. Det er styrene som skal vurdere og beslutte hvordan selskapene kan være konkurransedyktige og sørge for at disse selskapene, som er så viktige for oss, kan rekruttere og beholde dyktige og kompetente ledere og ansatte, sier hun til VG.