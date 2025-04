Toll er feil medisin

USA har valgt å bruke toll som et virkemiddel for å gjenopprette økonomisk balanse og rettferdige konkurransevilkår. Men historien gir flere tydelige advarsler om at tollbarrierer sjelden fungerer etter hensikten.

En analyse anslo at Trumps toll økte kostnadene for USA med rundt 51 milliarder dollar og ga et samlet velferdstap på minst 7 milliarder dollar

Et illustrerende eksempel er den amerikanske Smoot-Hawley-tariffen fra 1930. Denne hevet tollsatsene på et bredt spekter av importvarer med håp om å skjerme amerikanske bønder og bedrifter under depresjonen. Effekten ble imidlertid ødeleggende. Over 25 land svarte med gjengjeldelsestoll, verdenshandelen falt dramatisk – anslagsvis rundt 66 prosent mellom 1929 og 1934. Smoot-Hawley regnes i ettertid som et katastrofalt feilgrep som forverret Den store depresjonen.

I 2002 innførte president George W. Bush midlertidig toll på opptil 30 prosent på en rekke importerte stålprodukter for å beskytte innenlandsk industri. Tiltaket slo tilbake. Stålprisen økte for amerikanske produsenter, og rundt 200.000 arbeidsplasser gikk tapt fordi høyere kostnader ga konkurser og kutt i stålbrukende bedrifter. Internasjonalt ble tollen dømt ulovlig av WTO, og EU truet med straffetoll på amerikanske varer. Bush opphevet derfor ståltollen etter bare 18 måneder, lenge før den egentlig skulle utløpe.

I 2018 startet president Donald Trump en omfattende tolloffensiv mot Kina med satser opp mot 25 prosent på store mengder kinesiske varer. Målet var å redusere handelsunderskuddet og presse Kina til å endre praksis. Kina svarte med tilsvarende tollsatser på amerikanske varer. Studier viser at amerikanske importører og forbrukere bar hovedtyngden av kostnaden gjennom høyere priser. En analyse anslo at Trumps toll økte kostnadene for USA med rundt 51 milliarder dollar og ga et samlet velferdstap på minst 7 milliarder dollar. Til tross for dette oppnådde ikke Trump-administrasjonen de ønskede resultatene: Handelsunderskuddet mot Kina besto.

EU innførte i 2013 høy antidumping-toll (opptil 65 prosent) på kinesiske solpaneler for å verne europeiske produsenter. Dette førte til dyrere solcellepaneler i Europa, og Kina truet med gjengjeldelse. I 2018 valgte EU å oppheve solpaneltollen, da billigere import ble ansett som viktigere for EUs interesser og miljømål. Slik unngikk man en eskalerende handelskonflikt med Kina og fjernet en hindring for rimeligere fornybar energi i Europa.

En ny kurs for USA og øvrige vestlige økonomier bør derfor baseres på andre virkemidler enn toll. Styrket konkurransekraft gjennom innovasjon, investeringer og internasjonalt samarbeid innenfor rettferdige spilleregler vil trolig tjene både USA og verdensøkonomien bedre enn gjentagelse av fortidens tollgrep.

Glenn Agung Hole

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)