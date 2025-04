Den republikanske senatoren Ted Cruz advarer ifølge Financial Times sitt eget parti om at det kan bli et «blodbad» for republikanerne i mellomvalget i 2026 hvis Donald Trumps kraftige tollsatser sender USA inn i en resesjon.

I mellomvalget i 2026 velger amerikanerne hvem som skal sitte i Kongressen, som består av Representantenes hus og Senatet.

Cruz spådde også en «forferdelig skjebne» for den amerikanske økonomien dersom en full handelskrig bryter ut og Trumps tollsatser, samt eventuelle gjengjeldelsestiltak mot amerikanske varer, blir værende over tid.

Ifølge Financial Times er Ted Cruz vanligvis på lag med Trumps politikk, og advarslene er trolig de sterkeste utspillene mot Trump fra et medlem av Det republikanske parti siden tollsatsene trådde i kraft på «frigjøringsdagen».

Les også – Den største skatteøkningen i USA siden 1982 Donald Trumps «frigjøringsdag» ble et «worst case» scenario, skriver Nordea Markets i sin ukesrapport. Nå er spørsmålet om Trump vil forhandle om tollsatsene, mener strategene.

Bekymret for tollpolitikk

Flere republikanere har ifølge avisen begynt å bekymre seg for effekten av tollpolitikken, spesielt ettersom 5,4 billioner dollar har blitt skrelt vekk fra Wall Street på bare to dager.

Torsdag la den republikanske senatoren Chuck Grassley frem et lovforslag i Senatet, sammen med en demokrat, som skal kunne gjenvinne Kongressens kontroll over tollpolitikken.

Ifølge forslaget ville nye tollsatser utløpe etter 60 dager dersom de ikke godkjennes av Kongressen, og det ville finnes en mekanisme for lovgivere til å oppheve tollene når som helst.

Støtten til forslaget skal ha økt på fredag da de republikanske senatorene Lisa Murkowski, Mitch McConnell, Jerry Moran og Thom Tillis stilte seg bak lovforslaget.

Selv om lovforslaget trolig er mest symbolsk, peker det på økende uenighet innen det republikanske partiet.