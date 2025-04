– Tiden er inne for at USA slutter å gjøre feil

Guo Jiakun i Kinas utenriksdepartement har ifølge Reuters kommentert i et innlegg på Facebook at «markedet har talt», med henvisning til det kraftige fallet i aksjemarkedene etter Donald Trumps tollsatser.

«Nå er tiden inne for at USA slutter å gjøre feil og løser forskjellene med handelspartnere gjennom likeverdig konsultasjon,» skrev Guo.



USA lanserte blant annet en ytterligere 34 prosent toll på varer fra Kina, i tillegg til de tidligere 20 prosentene, som utløste kinesiske gjengjeldelsestiltak på tilsvarende 34 prosent mot USA.

Flere kinesiske handelsforeninger innen bransjer som helse, tekstiler og elektronikk kom ifølge Reuters også med uttalelser lørdag hvor de oppfordret til å samle seg i utforskningen av alternative markeder, og advarte samtidig om at tollavgiftene ville forverre inflasjonen i USA.

Trump stengte også et smutthull i handelen som hadde gjort det mulig for pakker med lav verdi fra Kina å komme tollfritt inn i USA.

Kinas handelskammer for næringsmiddelprodukter oppfordrer Kinas import- og eksportindustri for mat og landbruksvarer til å «stå samlet og styrke samarbeidet for å utforske innenlandske og utenlandske markeder sammen.»

Handelskammeret for metaller og kjemikalier uttalte at tollene vil øke importkostnadene for amerikanske importører og forbrukskostnadene for forbukerne, forverre den innenlandske inflasjonen i USA, og øke sannsynligheten for en amerikansk resesjon.