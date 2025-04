Uten nullvekst ville systemet kollapset

FrP og KNA vil skrote nullvekstmålet, og kaller det en «kostnadsdrivende forskjellsmaskin». Ingen er overrasket at dette tospannet vil ha flere biler ut på veiene, men resonnementet vitner om at de enten ikke har fått med seg hva bakgrunnen for nullvekstmålet egentlig er, eller hva konsekvensene av å skrote det vil være. I virkeligheten er nullvekstmålet en kostnadsdempende utjevningsmaskin, og transportsystemet i Oslo ville kollapset uten det.

Et bilbasert transportsystem gir dermed dårligere mobilitet, samtidig som prislappen er høyere

Nullvekstmålet handler om at det skal være null vekst i persontransport med bil. At nullvekstmålet gir mindre klimagassutslipp, luftforurensning og støy er selvfølgelig positivt, men er ikke hovedmotivasjonen for at målet ble satt.

Nei, nullvekstmålet ble først og fremst vedtatt på grunn av én grunnleggende erkjennelse: Det er ikke nok plass. Skulle befolknings- og transportveksten tas unna med biltrafikk, hadde det ikke vært plass til stort annet enn bil og parkering i byene. Areal vi heller kunne brukt på boliger, idrettsanlegg og parker. Etter hvert hadde transportsystemet i Oslo rett og slett stoppet opp. Med flere og flere biler hadde køene og reisetidene blitt enorme, og både folk og næringsliv hadde tapt verdifull tid og penger.

Dette er realiteten i flere byer rundt om i verden som har planlagt byene sine rundt bilen, og nedprioritert kollektiv, sykkel og gange. Her dominerer bilen både i areal og budsjetter. For folk blir det vanskeligere å komme seg rundt, og byutviklingen blir både gråere og dårligere. Et bilbasert transportsystem gir dermed dårligere mobilitet, samtidig som prislappen er høyere. Ikke akkurat en fristende kombinasjon.

I Oslo har vi valgt å gjøre det motsatte. Vi har bygget ut et godt kollektivsystem, og gjort det enklere og tryggere å sykle og gå. Resultatet er at Oslo har hatt en befolkningsvekst på 170.000 siden 2007 – med null vekst i biltrafikken. Mer eller mindre all transportøkingen er tatt unna med kollektiv, sykkel og gange. Det er helt unikt i internasjonal sammenheng.

Dette har gitt rom til bedre byutvikling, med flere attraktive byrom, grønne lunger, og gode nabolag over hele Oslo. Hvis vi hadde valgt kursen artikkelforfatterne tar til orde for, ville vi mistet disse kvalitetene. Samtidig som det selvfølgelig hadde ført til mer støy, luftforurensning og utslipp.

Nullvekstmålet har dermed på flere måter vært selve grunnmuren i at vi har utviklet et godt og fremtidsrettet transportsystem. Befolkningsvekst, god byutvikling, et effektivt transportsystem og økt biltrafikk er ikke en realistisk kombinasjon. Det går ikke opp. Det handler ikke om ideologi, det handler om logikk.

Nullvekstmålet bør ikke skrotes. Det bør styrkes.

Marit Vea (V)

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo