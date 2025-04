JP Morgan: Trump sender USA i resesjon

Innen makroøkonomi er resesjon normalt definert som fall i et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere påfølgende kvartaler.

Den amerikanske banken – som er størst i verden – spår nå et kraftig BNP-fall for 2025, ifølge nyhetsbyrået TT. Det tidligere anslaget var en vekst på 1,3 prosent. Nå ser banken for seg en nedgang på 0,3 prosent. I tillegg venter den at arbeidsledigheten stige til 5,3 prosent.

Bankens vurdering kommer etter at en rekke andre aktører, blant dem Citi og UBS, har forutsett en lignende utvikling. JP Morgan Chase er imidlertid banken med det aller mørkeste framtidssynet når det gjelder USAs økonomiske vekst.

Børsene i New York hadde sin verste dag siden voronapandemien etter at Donald Trump sent onsdag kveld kunngjorde økt toll mot en rekke land.

Markedsutviklingen får flere aktører til å tro at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve tvinges til en rekke rentekutt. For eksempel anslår UBS nå at Fed kommer med sitt første kutt allerede i juni og deretter følger opp med kutt ved hvert møte.